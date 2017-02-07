'Promosyonda aldatmaca var'

KESK Dönem Sözcüsü ESM Samsun Şube Başkanı Erdoğan, emeklilere ödenmesine karar verilen promosyon ücretlerinde aldatmaca olduğunu öne sürerek, "Emekliler, her üç yılda bir olmak üzere üç defa almaları gereken promosyonu alamamışlardır" dedi

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Müşvik Veysel Erdoğan, emeklilere ödenmesine karar verilen promosyon ücretleri ile ilgili açıklama yaptı.

Promosyon ücretlerinin aldatmaca olduğunu öne süren ESM Başkanı Erdoğan, "Hükümetin bu bankalarla yaptığı anlaşmaya göre üç yıllık dönem için verilecek olan 300 lira ile 450 lira arasındaki promosyon, 11 milyon emeklinin hükümet tarafından kocaman bir aldatmaca ile kandırılmasıdır. Bilindiği üzere promosyon uygulaması kamu çalışanları için 2007 yılından itibaren uygulanmaktadır. Emekliler bu anlamda 10 yıl oyalanmış olup, bu 10 yıl içerisinde her üç yılda bir olmak üzere üç defa almaları gereken promosyonu alamamışlardır" dedi.

EMEKLİLLER BANKALAR

İÇİN İŞTAH KABARTIYOR

Erdoğan, promosyon ücreti ile ilgili hesaplamada bazı yanlışlar olduğunu belirterek "Bu anlamda 11 milyon emekli, hem sayı olarak, hem de yatacak maaş miktarı olarak bankalar için oldukça iştah kabartıcıdır. Kamu kuruluşlarının son bir yıl içerisinde çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı için yapmış oldukları ihalelerde, çalışanlara üç yıllık dönem için promosyon miktarı ortalama 1200-1500 TL arasında gerçekleşmiştir. Yapılan bu promosyon anlaşmaları ile mukayese edildiğinde; ortalama 1000 kişinin çalıştığı bu kurumlarda kişi başı ödenecek promosyon miktarı bin 200-bin 500 TL iken, 11 milyon emekli için yapılan anlaşmada kişi başına ödenecek promosyonun 300-450 TL olması emeklilere hükümet tarafından yapılmış kocaman bir haksızlıktır. Her bir emeklinin bu durumda kaybı yaklaşık bin TL'dir" diye konuştu.