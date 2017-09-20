Protokol Şed Kuşandı

Kırıkkale'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde yöneticiler ve şehirdeki STK temsilciler, hizmetin, teslimiyetin ve vefanın sembolü bir kuşak olan...

Kırıkkale'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde yöneticiler ve şehirdeki STK temsilciler, hizmetin, teslimiyetin ve vefanın sembolü bir kuşak olan şed kuşağını bağladılar.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası etkinlikleri çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ahilik Haftası kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Ahilik yürüyüşü ile başladı. Kırıkkale Belediyesinden başlayarak İl Kültür Merkezine kadar devam eden yürüyüşe Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı marşlarıyla eşlik etti. Yürüyüş sonrasında Kırıkkale İl Kültür Merkezinde Ahilik Haftası törenleri düzenlendi. Burada günün anlam ve önemi dair, Ahilik kurumunun Türk kültürü için önemi üzerinde duruldu. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülten Bulduker, Ahilik ve Türk kültürü üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kırıkkale Ustalar Topluluğu, hazırlanan etkinliğe katılanlara Ahilik kültürü ile özdeşleşmiş türküler sundu. Sonrasında Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Açık Hava Toplantı Salonunda devam eden etkinlikler, Ankara'nın Elmadağ İlçesi Belediyesinin Seymen ekibinin gösterileriyle sürdü. Seymen ekibinin gösterileri sonrası yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerinin sunulmasıyla devam etti. Bu sene Kırıkkale'de yılın Ahisi Ahşap Ustası Emir Ali Elitok oldu.

"Ahi kendi ihtiyacı olmasına rağmen yardım eder"

Düzenlenen etkinliklerde konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "Ahilik nasihatlerine baktığınız zaman, ihtiyacınız olduğu halde ihtiyacı olanla paylaşmak vardır. İhtiyacı olanlara yardımda bulunmak herkesin yapması gereken bir şey ama kendisinin ihtiyacı varken bir başka kişinin ihtiyacını karşılayabilmek, er kişinin yapabileceği bir şeydir. Esnaflık bizde böyle bir kültürden gelmektedir. O dönemde loncalar vardı, ustalığını, kalfalığını alacak olanlar, işin erbapları önünde sınavdan geçerlerdi. Bugün tabii prensibin aynı olmasıyla beraber çok daha modern hale geldi. Bugün de esnaf odalarımız var, esnaf odaları birliklerimiz var. Bir konuda usta olduğunu belgelemesi için çeşitli eğitim kurumlarından belge almak gerekli o belgeyi aldıktan sonra ancak o işi yapabiliyorsunuz" dedi.

"Ahilik uluslararası çapta tanınıyor"

Dünyada Ahilik anlayışını örnek alan birçok devlet bulunduğundan söz eden Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, "Ahilik kutlama haftamızın temelinde çırak, kalfa, usta yetiştiriciliği ve ahlaklı bir esnaf olma yatar. Ahilik anlayışı dünyaya açılmış bir kurumdur. Bugün Avrupa ülkelerinin birçoğunun ayakta durmasının temel nedeni bizim ahilik kültürümüzü kendilerine örnek almalarıdır. Bunun en güzel örneğini İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da görürüz. Yerle bir olmuş Almaya bizim Ahiler kültürümüzü kendilerine entegre ediyor. Bugün Almanya'nın bu denli güçlü bir ekonomiye sahip olmasının temelinde Ahi Evran pirimizin düsturu yatmaktadır" şeklinde konuştu.

Ayrıca düzenlen şed bağlama törenine Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Kocamış, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı katıldı.