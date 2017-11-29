Protokol Tribününde Arbede

Başkent'te Yeni Orduspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç öncesi protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Başkent'te Yeni Orduspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç öncesi protokol tribününde gerginlik yaşandı. Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım'da Ankara Demirspor Stadı'ndaki karşılaşmayı izlemek üzere AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, çocukları ile protokol tribününe geldi. Görevliler 18 yaşından küçük çocukların protokol tribünlerine girmesinin yasak olduğu yönünde uyarı yaptı. Gündoğdu'nun vekil olduğu yönündeki uyarılara rağmen görevliler, vekilin etrafını sardı. Bu sırada milletvekili ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı.