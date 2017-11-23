  • BIST 105.359
  • Altın 162,957
  • Dolar 3,9209
  • Euro 4,6481
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Provası Bile Yetti

» »
Provası Bile Yetti
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ekibi kente...

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Solo Türk ekibi kente geldi. Çelik kanatlı Türk kartallarının Selimiye semalarındaki provası nefes kesti.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Edirne semalarında 25 Kasım 2017 günü gösteri yapacak.

Edirne'de üç yıl önce 25 Kasım 2014 tarihinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönümü kutlamalarında yaptığı gösteri ile büyük beğeni toplayan Solo Türk, kentte bir kez daha Edirnelilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Provası bile yetti

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk'ün bugün öğlen saatlerinde Selimiye Camii ve kent merkezi civarında yaptığı prova Edirnelilerden büyük ilgi gördü. Provasının dahi yettiğini dile getiren Edirneli vatandaşlar, "Gökyüzünde kahramanlarımız uçuyor şu anda. Hesapta bugün provası, artık 25 Kasım'da ne yapacaklar bilemiyoruz ama herhalde heyecandan kalbimiz duracak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Hiçyılmaz’dan Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2017 Perşembe 13:58
  • "Ayla" İzleyenleri Ağlattı23 Kasım 2017 Perşembe 13:58
  • Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç Vali Kamçı’yı Ziyaret Etti23 Kasım 2017 Perşembe 13:58
  • Melikgazi Belediyesi’ne 9 Adet Panelvan Araç Alınacak23 Kasım 2017 Perşembe 13:58
  • Depremin Vurduğu Arıcılar Mahallesi’nde Hasar Tespit Çalışması23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Muradiye’de Kar Yağışı23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Hisarcıklıoğlu: “Öğretmenlerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz”23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Develi Belediyesi’nden Yunanistan’a Çıkartma23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Nurdağı İlçesinde Kapalı Pazar Yeri Ve Otopark Yapımı Başladı23 Kasım 2017 Perşembe 13:53
  • Enstitü Müdürü Yener Göreve Başladı23 Kasım 2017 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti