Psg’den Celtic’e Tarihi Fark: 7-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 6 karşılaşma oynanırken, Paris Saint-Germain, evinde İskoç ekibi Celtic'i 7-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 6 karşılaşma oynanırken, Paris Saint-Germain, evinde İskoç ekibi Celtic'i 7-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Gecenin en dikkat çeken sonucuna Fransız ekibi Paris Saint-Germain imza attı. Sahasında Celtic'i 7-1 mağlup eden Frasız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 golle en fazla gol atan takım unvanını elde etti. Daha önceki rekor 21 golle Alman ekibi Borussia Dortmund'daydı.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

CSKA Moskova: 2 - Benfica 0

Basel: 1 - Manchester United: 0

B Grubu

Anderlecht: 1 - Bayern Münih: 2

Paris Saint-Germain: 7 - Celtic: 1

C Grubu

Qarabağ: 0 - Chelsea: 4

Atletico Madrid: 2 - Roma: 0

D Grubu

Juventus: 0 - Barcelona: 0

Sporting Lisbon: 3 - Olympiakos: 1