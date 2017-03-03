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Psikolog Aydoğdu, Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısına Katıldı

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Psikolog Aydoğdu, Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısına Katıldı
Eskişehir AK Parti Gençlik Kolların Yönetim Kurulu toplantısına bu hafta Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Psikolog Sami Aydoğdu siyasal iletişim eğitimi...

Eskişehir AK Parti Gençlik Kolların Yönetim Kurulu toplantısına bu hafta Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Psikolog Sami Aydoğdu siyasal iletişim eğitimi vermek üzere katıldı.

Aydoğdu, referandum çalışmaları kapsamında halkla kurulacak dile ilişkin bilgilendirmelerde bulundi. Sami Aydoğdu, "Siyasal iletişimi, iletişimin kendisinden ayırmak mümkün değildir. İletişimi sağlıklı kurmak siyasal iletişimi de sağlıklı yapar. Siyasal iletişim, kabaca belli ideolojik amaçları kamuoyuna kabul ettirmek amacıyla siyasal aktörler tarafından gerçekleştirilen iletişim biçimidir diye konuştu. Sözlerini sürdüren Aydoğdu, Siyasal iletişimde verilen mesajlar karşımızda bulunan kitleye göre farklılaşabilir. Çalışmalarımız gerçekleştirirken karşımızdakinin frekansına göre bir tutum sergilememiz gerekir. Yani söylemimizde kullanacağımız dil karşımızdakinin anlayacağı şekilde açık ve net olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Siyasal iletişimde amacın karşımızdakini etkilemeye yönelik olmasına da değinen Aydoğdu, bu amacın gerçekleştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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