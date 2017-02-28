Bursa Büyükşehir Belediyesi İncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür sohbetlerinde bu ay "Ailede Öfke Kontrolü" konusu ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür sohbetlerinde bu ay "Ailede Öfke Kontrolü" konusu ele alındı.

Psikolojik Danışman Mehtap Kayaoğlu, mutlu ve huzurlu insanların mutlu ve huzurlu ailelerde yetiştiğini söyleyerek, "Ailede öfke dediğimiz durum tamamen duygu kontrol problemidir. Duygularını tanıyan ve bunlarla ne yapacağını bilen insanların bu tür sıkıntılar yaşamadığını görüyoruz. Duygu kontrolü olan insanlar önce düşünür daha sonra harekete geçer, duygu kontrolü olmayan insanlar ise ilk önce hareketi yapar daha sonra bunun üzerine düşünürler. Dolayısıyla pişmanlıklarla sonuçlanabilir. İnsanın öfke anında karşısındakine davranırken o anın sanki birbirleriyle yaşayacakları son anmış gibi olduğunu varsayıp ona göre davranmaları pozitif yönde çok katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

İnsanların birbirlerinin duygularını önemsemeleri gerektiğine işaret eden Kayaoğlu, "Güler yüz ve tatlı dilden başka sermayemiz yok aslında. Tüm dünyada geçerli bir kuraldır, bütün insanlar güler yüzden ve değerli hissetmekten hoşlanırlar" dedi.

Katılımın yoğun olduğu programın sonunda, söyleşiyi ilgiyle izleyen Muhsin Özlükurt, Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kayaoğlu'na teşekkür ederek, BUSMEK kursiyerlerinin yaptığı Yeşil Türbe çinisini hediye etti.