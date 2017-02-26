Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altınordu ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
- BIST 88.258
- Altın 145,965
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Samsun 6 °C
- İstanbul 9 °C
- Ankara 11 °C
- İzmir 17 °C
- Ordu 7 °C
- Sinop 5 °C
- Giresun 6 °C
- Amasya 4 °C
- Rize 6 °C
- Trabzon 6 °C
- Sentetik Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
- Simav’da Yapılan Basketbol Şöleni Sona Erdi
- Tatvan Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Seçimi Yapıldı
- Ayı Saldırısına Uğradı, Yardımına Çoban Köpekleri Yetişti
- GÖKHAN TÖRE'DE MAÇTAYDI...
- Canik seriye bağladı 62-69
- Muharrem İnce Nilüferlilere Seslendi
- Spor Toto Süper Lig
- Samsunspor:3 Boluspor: 0
- Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
- Elmander: "Derbiyi Kazanacağımıza İnanıyorum"
- Bölgesel Amatör Ligi
- Deniz Baykal Denizli’de Partilileriyle Bir Araya Geldi
- İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı
- Tudor’dan Taraftarlara Çağrı: "Derbide Birlikte Olalım"
Ptt 1. Lig
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Simav’da Yapılan Basketbol Şöleni Sona ErdiKütahya'nın Simav ilçesinde 24 Şubat Cuma günü başlayan, Türkiye okullar arası 14-15 yaş yıldız kız-erkek basketbol müsabakaları bugün sona erdi.
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını TamamladıBeşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı...
Elmander: "Derbiyi Kazanacağımıza İnanıyorum"Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Beşiktaş maçı ilişkin yaptığı açıklamada, "Derbiyi kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
Tudor’dan Taraftarlara Çağrı: "Derbide Birlikte Olalım"Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlara çağrıda bulanarak, "Derbide birlikte olalım" dedi.
- Eski Bakan Egemen Bağış Gaziantep’te
- Öğrenciler Hastanede Kitap Okudu
- Gergerlioğlu’ndan İmza Günü
- Kadınların Domates Yeme Yarışması
- Minik Ali Son Yolculuğuna Uğurlandı
- İş Merkezinin Yıkımı İçin İş Makinesini Binanın Son Katına Çıkardılar
- Artvin’in Macahel Bölgesinde Ağır Kış Şartları Hüküm Sürüyor
- Güvenlik Uzmanı Ağar Konya’da Konferans Verdi
- Kaymakamlığa ‘Metreli’ Gönderme
- (Özel Haber) Çeyrek Asırdır Kanayan Yara: Hocalı
- Haşerelerin İçindeki 3 Ton Ürün İmha Edildi
- Ziraat Mühendisi Kalorifer Kazanı Üretti
- (Özel Haber) Engelli Çocuk Ve Babası Özel Halk Otobüsünden Zorla İndirildi
- Düştüler, Kalktılar Yine Kaydılar
- Toki’nin İnşa Ettiği Sınır Duvarının Yarısı Tamamlandı
- Hükümlülerle 600 Bin Lira Tasarruf
- (Özel Haber) Devlet Hastanesini Depreme Karşı Sabitlediler
- (Özel Haber) Vizesi Varken Uçağa Alınmayan Damat Düğününü Kaçırdı
- Eskişehirli Kadınlardan Birlik Zinciri
- Alanya’daki Kedi Ölümlerine Hayvan Severlerden Tepki
1/20
- 'Ballıca Mağarası' ziyaretçilerini bekliyor
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.