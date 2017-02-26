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Ptt 1. Lig

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Ptt 1. Lig
Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altınordu ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altınordu ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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