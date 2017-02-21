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Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti

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Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti
PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Bozkurt, geçtiğimiz günlerde yeni kimlik kartı için başvuru yapan Başkan Bakıcı'ya hazırlanan yeni kimlik kartını teslim etti. Başmüdür Bozkurt ziyarette ayrıca PTT tarafından 15 Temmuz için özel olarak üretilmiş olan posta pulunu, çerçeve içerisinde Başkan Bakıcı'ya hediye etti. Başkan Bakıcı konu ile ilgili olarak; "Vatandaşlığımızın sembolü olan ve uygulamaya giren yeni kimlik kartımızı bize getiren PTT Başmüdürüne bu nazik davranışı ve 15 Temmuz şehitleri için özel üretilmiş bu anlamlı posta pulunu hediye ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı ziyaretin sonunda PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Başkan Bakıcı'ya göstermiş olduğu misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek makamdan ayrıldı.

PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt'un ziyaretinde; PTT İşletme Hizmetler Birimi ve Pazarlama Sorumlusu Abdülaziz Çivik, Bozüyük PTT Müdürü İhsan Aydemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yürükcü de hazır bulundu.

Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti

Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti

Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti

Ptt Başmüdürü Bozkurt Başkan Bakıcı’yı Ziyaret Etti

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