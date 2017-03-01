PTT Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 54-65 mağlup eden Bellona AGÜ, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 54-65 mağlup eden Bellona AGÜ, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediye-Fenerbahçe maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Abdullah Koputan xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay xx 4, Farhiya Abdi xx, Robinson xx 9, Petronyte xx 18, Nevin Kristen Vatansever xx 13, Fahriye xx 10, Şeyma x

Başantrenör: Özlem Şencan

Bellona AGÜ: Ayşegül x, Dubljevic xxx 15, Gray xx 11, Sanders xx 7, Wauters xxx 16, Dila x, Şaziye xx 6, Gizem x 2, Wright xx 8

Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı

1. periyot: 9-17 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 21-36 (Bellona AGÜ lehine)

3. periyot: 40-53 (Bellona AGÜ lehine)