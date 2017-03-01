  • BIST 89.071
  • Altın 145,503
  • Dolar 3,6353
  • Euro 3,8301
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Ptt Kadınlar Türkiye Kupası

» »
Ptt Kadınlar Türkiye Kupası
PTT Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 54-65 mağlup eden Bellona AGÜ, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 54-65 mağlup eden Bellona AGÜ, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediye-Fenerbahçe maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Abdullah Koputan xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay xx 4, Farhiya Abdi xx, Robinson xx 9, Petronyte xx 18, Nevin Kristen Vatansever xx 13, Fahriye xx 10, Şeyma x

Başantrenör: Özlem Şencan

Bellona AGÜ: Ayşegül x, Dubljevic xxx 15, Gray xx 11, Sanders xx 7, Wauters xxx 16, Dila x, Şaziye xx 6, Gizem x 2, Wright xx 8

Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı

1. periyot: 9-17 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 21-36 (Bellona AGÜ lehine)

3. periyot: 40-53 (Bellona AGÜ lehine)

Ptt Kadınlar Türkiye Kupası

Ptt Kadınlar Türkiye Kupası

Ptt Kadınlar Türkiye Kupası

Ptt Kadınlar Türkiye Kupası

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Akhisar Stadyum İnşaatı İhalesini Kazanan Firma Belli Oldu01 Mart 2017 Çarşamba 12:38
  • İsmail Köybaşı: "Fenerbahçe Forması Altında Çok Heyecanlıyım"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:13
  • Trabzonspor, Telafi Peşinde01 Mart 2017 Çarşamba 12:03
  • Kaplan Kuvvet Çalıştı01 Mart 2017 Çarşamba 11:43
  • Yeni Malatyaspor Futbolcusu Murat Akça:01 Mart 2017 Çarşamba 11:43
  • Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas Deplasmanında01 Mart 2017 Çarşamba 11:43
  • Antalyaspor, Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürdü01 Mart 2017 Çarşamba 11:43
  • Erhan Karacaoğlan: "Kasımpaşa Maçı, Fenerbahçe’den Daha Önemli"01 Mart 2017 Çarşamba 11:38
  • Fikret Orman: "Üçüncü Yıldızı Göğsümüze Takacağız"01 Mart 2017 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti