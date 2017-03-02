PTT Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe'yi 71-69 mağlup eden Bellona AGÜ, finale kaldı. Bellona AGÜ finalde Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi maçının galibiyle mücadele edecek.
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Sami Özel Xx, Orkun Yurtdaş xx, Ahmet Taner İbin xx
Bellona AGÜ: Wauters xxx 22, Ayşegül xx 13, Dubjevic xx 15, Gray xx 11, Şaziye xx, Lara Sanders x 4, Wright xx 6
Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı
Fenerbahçe: Pelin xx 2, Ayşe xx, Birsel xx 6, Verameyenka xx 12, Lavender xx 19, Quigley xxx 18, Esra x 2, Stircklen xx 10
Başantrenör: George Dikeoulakos
1. periyot:17-15 (Bellona AGÜ lehine)
Devre:41-28 (Bellona AGÜ lehine)
3. periyot: 53-50 (Bellona AGÜ lehine)
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