PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 75-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finale kaldı.
Yakın Doğu Üniversitesi finalde, Bellona AGÜ ile kupa mücadelesi verecek. Bellona AGÜ- Yakın Doğu Üniversitesi mücadelesi Cumartesi günü 15.30'da Bornova Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Turgut Işık xx, Tekin Özübir xx, Abdullah Koputan xx
Beşiktaş: Kübra xx 3, Zellous xxx 20, Burcu xx 2, Esra xx 3, Harding xxx 22, Perovanovic xx 6, Mehtap xx, Stokes xx 10
Başantrenör: Aziz Akkaya
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay xx 13, Eldebrink xx 8, Bahar xx 6, Leuchanka xx 1, Holingsvorth xxx 15, Mc Bride xxx 16, Vandersloot xxx 16
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. periyot: 20-22 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 35-48 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. periyot: 49-65 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
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