Ptt Memuru Mavi Kapaklarla Umut Olmaya Devam Ediyor

Çıldır PTT müdürlüğünde görevli olan Faruk Öztürk mavi kapaklarla engelli vatandaşlara ümit olmaya devam ediyor.

Çıldır PTT müdürlüğünde görevli olan Faruk Öztürk mavi kapaklarla engelli vatandaşlara ümit olmaya devam ediyor.

Çıldır PTT personeli olarak görev yapan Faruk Öztürk yaklaşık bu yıl içerisinde iki kez 30 kilo mavi kapak toplamış ve Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneğine göndermişti. Bu yıl içerisinde üçüncü kez 30 kilo mavi kapak toplayan Öztürk kapakları posta ile Omurilik ve Felçliler Derneğine gönderdi.

Öztürk bu yıl içerisinde üçüncü kez 30 kilo ağırlığında mavi kapak gönderdiğini belirterek "Bu yıl içerisinde üçüncü kez 30 kilo ağırlığında mavi kapakları Türkiye Omurilik ve Felçliler Derneğine gönderiyoruz. Bu yıl üçüncü kez gönderdiğimiz mavi kapakların toplanmasında ilçe halkımızın büyük gayretleri ve desteği vardır.Onların büyük özverileri ile toplamış olduğumuz mavi kapaklarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kargoya verdik. Sosyal sorumluluk çerçevesinde mavi kapakları toplamamda bana yardımcı olan bütün ilçe halkına buradan sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.