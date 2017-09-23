Ptt Personeline Güvenlik Eğitimi Verildi

Muğla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Müdürlüğü...

Muğla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Müdürlüğü personeline güvenlik tedbirleri kapsamında eğitim verdi.

Eğitimde, bir polisin canlı bomba kılığına girmesi ve salonda bomba süsü verilmiş bir çanta bulundurulmasıyla, katılımcılar can kulağıyla eğitimi takip etti.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliğince, yaşanabilecek dolandırıcılık, gasp ve terör eylemleri konusunda Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Müdürlüğü personeline eğitim verdi.

Bugün saat 10.00'da Milas Emniyet Müdürlüğü Lokali'nde asayiş ve terör konularında verilen eğitimlerde; Milas Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Tomakin, Milas PTT Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu ve 49 kişiden oluşan PTT personeli katıldı.

Alanında tecrübeli ve uzman polisler tarafından verilen eğitimlerde; hırsızlıkların önlenmesi, gasp olaylarının önlenmesi kontör ve para dolandırıcılığının önlenmesi, terör ve yasa dışı eylemlerde iş yeri güvenliği, sorunlar karşısında yapılması gerekenler, sorunların giderilmesi için çözüm önerileri, şube soygunlarına karşı önlemler hakkında bilgiler verdi.

PTT personelinin dikkat düzeyini arttırmak için Terörle Mücadele Büro Amirliğinde görev yapan bir polis, canlı bomba yeleği giyerek PTT personelinin arasında hazır bulundu. Bu sırada ayrıca salonda etrafında kablolar bulunan, bomba süsü verilmiş bir çanta da bulunduruldu. Eğitimci, PTT personeline "Aranızda tanımadığınız kim var?" şeklinde bir soru yöneltince personel canlı bomba yeleği giyen polis memurunu gösterdi. Şüpheli hareketler sergileyen canlı bomba taklidi yapan polisi fark eden PTT personeli, ilk dikkat testinden başarıyla geçse de salondaki bomba süsü verilmiş çantayı fark edemedi.

Katılımcıların can kulağıyla dinlediği eğitimde, PTT personelinden bulundukları her ortamda şüpheli şahısların ve bomba olabilecek nesnelerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, şüpheli durumların acilen polise bildirilmesi istendi.

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Milas PTT Şube Müdürü Nafize Canlıoğlu, "PTT Merkez Müdürlüğümüze görev yapan tüm personelimizin hırsızlık, gasp, kontör ve para dolandırıcılığı konularında bilgilendirilmesi, ayrıca terör ve yasa dışı eylemlerde işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla "Personel ve İşyeri Güvenliği Eğitimleri'nin gerçekleştirilmesi hizmet kalitemizin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.