Ptt’den Rekor İşlem

PTT Çerkezköy Şubesi 2016 yılı içerisinde 871 bin 730 vezne işlemi gerçekleştirirken, PTT Kargo servisinde de 60 bin gişe işlemi yapıldı.

PTT Çerkezköy Şubesi 2016 yılı içerisinde 871 bin 730 vezne işlemi gerçekleştirirken, PTT Kargo servisinde de 60 bin gişe işlemi yapıldı.

PTT Çerkezköy Merkez Müdürlüğü ile şubeleri 2016 yılını yoğun geçirdi. Çerkezköy'de 1 şubesi kargo olmak üzere toplam 6 şubesi bulunan PTT bünyesinde barındırdığı 75 personel ile rekor sayıda işlem yaptı. Zaman zaman yoğunluğunda yaşandığı şubelerde en çok kargo alımı ve gönderimine yaşandı. 2016 yılında şubelerde toplam 60 bin kargo işlemi yapıldı.

Vatandaşlar yine yıl içerisinde fatura ödemelerini de PTT üzerinden yaparken, kurumun gişelerinde 27 bin 522 su faturası işlemi, 119 bin 352 doğalgaz faturası işlemi, 170 bin 873 elektrik faturası işlemi gerçekleştirildi.

PTT şubelerinde 2016 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışı havale işlemlerinde de yoğunluk yaşandı. Yıl içerisinde 45 bin 526 yurtiçi havale kabul işlemi gerçekleştiren PTT personelleri, 35 bin 188 yurtiçi havale ödeme işlemi gerçekleştirdi. Yurtdışı havale işlemlerinde ise 67 havale ödeme, 9'da havale kabul işlemi yapıldı. Öte yandan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişe işlemlerinde de personeller yıl içerisinde yoğun şekilde mesai verdi. HGS işlemlerinde toplam 56 bin 294 işlem yapıldı. Öte yandan PTTCell işlemlerinde de 2 bin 37 farklı işlem gerçekleştirildi.

PTT, şuan Çerkezköy'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzarindeki PTT Çerkezköy Müdürlüğü'nün yanı sıra, Yıldırım Beyazıt Mahallesi PTT Şubesi, Fatih Mahallesi Şubesi, İstasyon Mahallesi Şubesi, Kızılpınar Mahallesi Şubesi ve Veliköy Mahallesi Şubesi ile hizmet veriyor. İlerleyen günlerde ise Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutu mevkiinde de PTT şubesi açılması planlanıyor.