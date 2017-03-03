  • BIST 89.537
  • Altın 147,835
  • Dolar 3,7306
  • Euro 3,9260
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Ptt’den Rekor İşlem

» »
Ptt’den Rekor İşlem
PTT Çerkezköy Şubesi 2016 yılı içerisinde 871 bin 730 vezne işlemi gerçekleştirirken, PTT Kargo servisinde de 60 bin gişe işlemi yapıldı.

PTT Çerkezköy Şubesi 2016 yılı içerisinde 871 bin 730 vezne işlemi gerçekleştirirken, PTT Kargo servisinde de 60 bin gişe işlemi yapıldı.

PTT Çerkezköy Merkez Müdürlüğü ile şubeleri 2016 yılını yoğun geçirdi. Çerkezköy'de 1 şubesi kargo olmak üzere toplam 6 şubesi bulunan PTT bünyesinde barındırdığı 75 personel ile rekor sayıda işlem yaptı. Zaman zaman yoğunluğunda yaşandığı şubelerde en çok kargo alımı ve gönderimine yaşandı. 2016 yılında şubelerde toplam 60 bin kargo işlemi yapıldı.

Vatandaşlar yine yıl içerisinde fatura ödemelerini de PTT üzerinden yaparken, kurumun gişelerinde 27 bin 522 su faturası işlemi, 119 bin 352 doğalgaz faturası işlemi, 170 bin 873 elektrik faturası işlemi gerçekleştirildi.

PTT şubelerinde 2016 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışı havale işlemlerinde de yoğunluk yaşandı. Yıl içerisinde 45 bin 526 yurtiçi havale kabul işlemi gerçekleştiren PTT personelleri, 35 bin 188 yurtiçi havale ödeme işlemi gerçekleştirdi. Yurtdışı havale işlemlerinde ise 67 havale ödeme, 9'da havale kabul işlemi yapıldı. Öte yandan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişe işlemlerinde de personeller yıl içerisinde yoğun şekilde mesai verdi. HGS işlemlerinde toplam 56 bin 294 işlem yapıldı. Öte yandan PTTCell işlemlerinde de 2 bin 37 farklı işlem gerçekleştirildi.

PTT, şuan Çerkezköy'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzarindeki PTT Çerkezköy Müdürlüğü'nün yanı sıra, Yıldırım Beyazıt Mahallesi PTT Şubesi, Fatih Mahallesi Şubesi, İstasyon Mahallesi Şubesi, Kızılpınar Mahallesi Şubesi ve Veliköy Mahallesi Şubesi ile hizmet veriyor. İlerleyen günlerde ise Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutu mevkiinde de PTT şubesi açılması planlanıyor.

Ptt’den Rekor İşlem

Ptt’den Rekor İşlem

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çolakbayrakdar, Oruç Reis’e Kentsel Dönüşümü Anlattı03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • Konyaaltı Barınağı’nda Yeni Doğum Yapmış Keçi Tedavi Edildi03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla:03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • Yakutiye Belediyesi İle Atatürk Üniversitesinden ’Kadınlar İçin İş Birliği’03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Simav’dan Halep’e Yardım03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Diş Sararmasına Dikkat03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Anadolu Lisesi Öğrencileri Ygs Sınavı Öncesi Kahvaltıda Buluştu03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Muratpaşa 6 Mart’ta İşe, Okula Bisikletle Gidecek03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • Ptt’den Rekor İşlem03 Mart 2017 Cuma 09:48
  • Başkale’de 16 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi03 Mart 2017 Cuma 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti