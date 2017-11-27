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PUANLAR PAYLAŞILDI

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PUANLAR PAYLAŞILDI
Bölgesel Amatör Lig 4. grupta mücadele eden temsilcilerimizden Ladik Belediyespor ve Atakum Belediyespor haftayı birer puanla tamamladı.

ATAKLARDAN SONUÇ ALAMADI
Ladik Belediyespor evinde Yeni Amasyaspor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmada golü erken bulan takım konuk ekip Yeni Amasyaspor oldu. Konuk ekipte Samet 9. dakikada takımını 0-1 öne geçiren golü kaydetti. Erken gelen golün şokunu üzerinden hemen atan Ladik Belediyespor, 38. dakikada Tolga ile beraberliği sağladı. İlk yarı berabere sona ererken, ikinci yarıda da takımlar karşılıklı ataklardan sonuç alamadı ve birer puanı paylaştılar. 

ATAKUM ON KİŞİ KALDI     
Bir diğer temsilcimiz ise Atakum Belediyespor deplasmanda Sinopspor’la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 35. dakikada Alanzinho ile 1-0 öne geçerken bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya etkili başlayan bu kez Atakum Belediyespor oldu. Beraberlik için baskı yapan Atakum Belediyespor, 82. dakikada Mert’le beraberliği yakaladı. Muhammet gördüğü kırmızı kartla Atakum’a on kişi bırakırken maç 1-1 berabere sona erdi. Zekai ANIL

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