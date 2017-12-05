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Pudgemont’un Avrupa’da Tutuklanma Emri Kaldırıldı

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Pudgemont’un Avrupa’da Tutuklanma Emri Kaldırıldı
İspanya, görevden alınan Katalan Başbakanı Carles Puigdemont ve hükümetinin 4 bakanının Avrupa'da tutuklanma emrini kaldırdı.

İspanya, görevden alınan Katalan Başbakanı Carles Puigdemont ve hükümetinin 4 bakanının Avrupa'da tutuklanma emrini kaldırdı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, görevden alınan Katalan Başbakanı Carles Puigdemont ve hükümetinin 4 bakanı hakkında Avrupa'da tutuklama emirlerini geri çekti. Bu kararın Puigdemont ve liderlerin İspanya dışında bir ülkede yargılanmasını engellemek için olduğu bildirildi. Puigdemont ve hükümetinin dört bakanı İspanya'ya döndüğü takdirde tutuklama kararı devam edecek. İspanyol Baş Yargıcı Pablo Llarena'nın yaptığı açıklamaya göre, Puigdemont ve hükümetinin dört bakanı İspanya'da 21 Aralık'ta yapılacak Katalan seçimlerine katılma isteklerini belirttikleri için, fiilen gönüllü olarak İspanya'ya geri dönme isteklerinin olduğunu dile getirdi.

Puigdemont'un İspanya'ya geri gönderilmesi kararı on gün içinde belli olacak. Yargıç Belçika mahkemesinin Puigdemont ve liderlerin Belçika mahkemesince yargılanmasını engellemek istediklerini söyledi. Bu durumda, Belçika mahkemesinde yargılanma durumları olursa İspanya'da kalan eski bakanların haksızlığa uğrayacağını söyledi.

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