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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e ‘Yılın Kültür Projesi Ödülü’

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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e ‘Yılın Kültür Projesi Ödülü’
Haber Ankara, dördüncü yaşını ödül töreni ile taçlandırdı. Gecede Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e Ankara Kedisi Güzellik Yarışması'nı...

Haber Ankara, dördüncü yaşını ödül töreni ile taçlandırdı. Gecede Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e Ankara Kedisi Güzellik Yarışması'nı hayata geçirdiği için "Yılın Kültür Projesi Ödülü" takdim edildi.

Beş yüzü aşkın konuğun katıldığı, Wonders Event'ta gerçekleşen geceye siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Haber Ankara okuyucuları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Ünlü radyo spikeri Semih Baykara'nın sunuculuğunu üstlendiği, sahne şovları ve konser programının da yer aldığı gecede çok sayıda isime ödül verildi.

Haber Ankara Genel Yayın Yönetmeni Volkan Memduh Gültekin, törenin açılış konuşmasında, "Ankaralılık ve yerel bilinci kuvvetlendirmek adına yayınlar yapan Haber Ankara, bugün aylık bir milyonu bulan sayfa görüntülenmesi ile kentin en etkili basın kurumları arasında yer alıyor. Geleneksel ödül törenimiz ise bir marka haline geldi. Törenimizin en önemli özelliği, kentin tüm kesimlerini kucaklaması ve ödül karşılığında bir talepte bulunulmaması; yalnızca Haber Ankara okuyucu davranışları ile belirleniyor olmaması" ifadesini kullandı.

Ankara'nın prestij ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede dört yıl önce hayata geçirdiği ve geleneksel hale gelen Ankara Kedisi Güzellik Yarışması ile Ankara'nın kültür mirasına sahip çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e kültür ödülü takdim edildi. 15 Temmuz Anma Etkinlikleri nedeniyle ödül törenine katılamayan Çetin'in ödülünü Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörü Salih Yergin aldı. Ödül töreninde konuşan Yergin "Böyle güzel bir ödül gecesinde siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet dünyasını bir araya getiren Haber Ankara ailesine teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Selçuk Çetin, Başkent'in kültür mirası olan Ankara Kedisini dünyaya tanıtıyor. Kendilerinin selamını ileterek bu anlamlı ödülü bizlere layık gören Haber Ankara'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e ‘Yılın Kültür Projesi Ödülü’

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e ‘Yılın Kültür Projesi Ödülü’

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