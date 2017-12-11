Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır

Pursaklar Belediyesi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Pursaklar Belediyesi kış mevsimi öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer çok sayıda ekip ve ekipman ile mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılmasını amaçlıyor.

Yurdun çeşitli bölgelerine düşen kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdi. Her yıl kış mevsimini sorunsuz atlatan Pursaklar Belediyesi bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak bir dizi önlem aldı. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı şekilde geçmeyi planlıyor. 150'nin üzerindeki personel ve çok sayıda ekipmanla kesintisiz hizmet sunulacak.

Çetin: "İnşallah kışı sorunsuz atlatacağız"

Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladı. Bugün sahada çalışan personelimize kışlık kıyafetlerini de verdik. Biz belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız. Vardiyalar halinde mesai yapılacak. İnşallah bu kışı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Sürücüleri de uyaran Başkan Çetin "Sürücülerimiz araçlarının kış bakımını yaptırsın. Araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundursunlar. Tedbiri elden bırakmasınlar" diye konuştu.