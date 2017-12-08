Pursaklar Kudüs İçin Ayakta

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ABD'nin Kudüs kararına tepki göstererek, "Kudüs coğrafi değil imani meseledir. Peygamberimizin emanetine kimse...

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ABD'nin Kudüs kararına tepki göstererek, "Kudüs coğrafi değil imani meseledir. Peygamberimizin emanetine kimse ihanet edemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler sürüyor. AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen basın açıklamasında ise Pursaklar halkı ABD'ye tepki gösterip Kudüs'e destek verdi. Basın açıklamasında Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ve çok sayıda Pursaklarlı katıldı. Cuma namazı çıkışı Pursaklar Merkez Camii önünde hemşerilerine hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ABD'yi sert bir dille kınadı. Pursaklar'da yıllar önce Filistin Özgürlük Anıtı diktiklerini hatırlatan Çetin, "Bizler bu kararı tanımıyoruz. Bizler Hz. Muhammed (s.a.v)'in ümmeti olmakla şeref duyuyoruz. Peygamberimiz Kudüs'ü bize emanet etti. Emanete kimse ihanet edemez. İhanet etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi dimdik durmak zorundayız" diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in ardından basın açıklaması yapan Avukat Burak Toprak, ABD Başkanı Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin bir şekilde ilan ettiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütleri bahane ederek Müslümanların iradelerini esir almak isteyenler hüsrana uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında ABD ve İsrail aleyhine slogan atan Pursaklar halkı, tekbirlerle de Kudüs'e destek verdi.