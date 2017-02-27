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Pursaklar Referandum Startını Verdi

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Pursaklar Referandum Startını Verdi
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve SKM Başkanı Servet Türkayık, referandum startını...

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve SKM Başkanı Servet Türkayık, referandum startını Dede Torun Evi'ndeki programla başlattı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Çetin, "Türkiyemiz için, yarınlarımız için evet diyeceğiz" dedi.

16 Nisan referandum çalışmalarına start veren AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi, ilk olarak Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret edip tecrübelerinden faydalandı. Yapılan istişare toplantısının ardından Pursaklar Belediyesinin özgün projesi olan Dede ve Torun Evi ziyaret edilerek, mahalle sakinleri ile bir araya gelindi. Programa Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, AK Parti SKM Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda kişi katıldı. 16 Nisan referandumu ile Türkiye'nin daha da güçleneceğini ifade eden Çetin, "Güçlü Türkiye için, yarınlarımız için, gençlerimiz için evet diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

18 maddenin ülkeye kazandıracaklarını anlatan Çetin, "Pursaklar'da hayata geçirdiğimiz özgün projelerimizden biri olan Dede Torun Evi'nde referandum startını vermek ve sizlerin duasını almak bizim için onurdur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin büyük atılımlar yapacağını ifade eden AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ise, "Pursaklar 15 Temmuz hain işgal girişiminin karşısında tek yürek oldu. İnanıyorum ki 16 Nisan'da evet diyerek tek ses olacak" dedi.

Pursaklar Referandum Startını Verdi

Pursaklar Referandum Startını Verdi

Pursaklar Referandum Startını Verdi

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