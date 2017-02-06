Pursaklar Şehir Kütüphanesi Örnek Oldu

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret ederek, hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret ederek, hizmetler hakkında bilgi aldı. Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ise Kültür Bakanlığı tarafından örnek gösterildi.

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan kütüphanelerin görevlileri, Pursaklar Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret ederek Pursaklar'ın tecrübesinden faydalandı. Ziyarete gelen heyete Pursaklar Belediyesi ve kütüphane hakkında bilgi veren Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, "Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin Türkiye'de yine bir ilke imza atarak şehirler üzerine bir ihtisas kütüphanesi kurdu. Bu da çok büyük takdir gördü" dedi.

Çalışmalar hakkında da bilgi veren Kayaer, Şehir Araştırmaları Kütüphanesinin işleyişini uygulamalı olarak gösterdi. Milli Kütüphane yetkililerinin de aralarında bulunduğu heyet, Pursaklar Şehir Araştırmaları Kütüphanesinin ihtisasa kütüphaneleri arasında cezaevi kütüphanelerine örnek olduğunu ifade etti. Ayrıca Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından ihtisas kütüphaneleri oluşturmadaki yetkinliği nedeniyle Kalecik'te kurulması planlanan Turizm Koleksiyonlu Kütüphaneye örnek gösterildi.

Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından TRT Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kalkan da Pursaklar'a gelerek, Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret edip yerinde inceledi.