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Pursaklar Voleybol 21. Haftayı Galip Kapattı

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Pursaklar Voleybol 21. Haftayı Galip Kapattı
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 21'inci evinde ağırladığı Karayolları'nı 3-1 mağlup edip haftayı galip kapattı.

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda 21'inci evinde ağırladığı Karayolları'nı 3-1 mağlup edip haftayı galip kapattı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. Yirmi birinci hafta Karayolları'nı misafir eden Pursaklar, zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İlk set geriye düşün Pursaklar Voleybol, sonraki setlerde büyük farklarla oyunu kendi lehine çevirdi. İlk seti 20-25 kaybeden Pursaklar'ın Sultanları ikinci seti 31-29, üçüncü seti 25-14 ve dördüncü seti 25-18'lik sayılarla kazanarak puanını 43'e çıkarttı. Her geçen gün performanslarıyla göz dolduran Pursaklar'ın Sultanları, 19 Şubat'ta TVF Spor Lisesi ile mücadele edecek. Karayolları galibiyetinin ardından Pursaklar Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 22'inci Haftayı da galip tamamlayarak yoluna devam etmek istiyor.

Pursaklar Voleybol 21. Haftayı Galip Kapattı

Pursaklar Voleybol 21. Haftayı Galip Kapattı

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