Pursaklar Zabıtası İzinsiz Sigara Satışını Affetmedi

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tütün Ticareti Yetki Belgesi olmayan ve 18 yaş altı çocuklara sigara satanlara ceza kesti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tütün Ticareti Yetki Belgesi olmayan ve 18 yaş altı çocuklara sigara satanlara ceza kesti.

Zabıta ekipleri Pursaklar'da izinsiz sigara satışına geçit vermedi. Yapılan denetimlerde Tütün Ticareti Yetki Belgesi olmayan ve 18 yaş altı çocuklara tek sigara satış yaptıkları tespit edilen işletmelere ve sokak aralarındaki tek sigara satıcılarına yasal işlem uygulandı. İşletmelerin bu şekilde satış yapamayacağı ve 18 yaş altındaki çocuklara tek sigara satışının yasak olduğunu belirten Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4733 sayılı kanun kapsamında işlem yaptı. Denetimlerini sıkılaştıran Pursaklar Zabıtası bu tür olumsuz davranışlara karşı ilgilileri uyardı.