Pursaklar’da Asfalt Seferberliği Sürüyor

Pursaklar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri el ele verip ilçedeki asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri el ele verip ilçedeki asfalt çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir hafta içinde bin 400 ton asfalt serimi yapıldı.

Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Pursaklar Belediyesi ile koordineli çalışmaya başladı. Kaldırımdan asfalta, yol yapımından kanal çalışmasına birçok alanda işbirliği içinde olan Pursaklar ve Büyükşehir, ilçenin daha hızlı gelişmesi ve ihtiyaçlarının anında karşılanması için yoğun mesai harcayarak el ele çalışıyor. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli gibi geniş bir coğrafyaya hizmet eden Pursaklar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile ilçedeki asfalt çalışmalarını arttırdı. Pursaklar ve Saray'daki çok sayıda sokağın asfalt ihtiyacını karşılayan ekipler, Altınova Mahallesinde çalışmalara başladı. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve ilçeyi geliştirmek için gece gündüz demeden uyum içinde çalışan Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bir hafta içinde bin 400 ton asfalt serimi yaptı. Asfalt çalışması kış mevsiminde de devam edecek.