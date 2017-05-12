Pursaklarlı Kadınlar İngilizce Sertifikalarını Aldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde İngilizce kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde İngilizce kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayıldız Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, yabancı dil konusunda da büyük mesafe kat etti. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan hanım evindeki 120 saatlik İngilizce kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı A1 sertifikalarını aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem sertifika sahibi oluyor hem de yeni meslekler ediniyor.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü dil kursları aralıksız devam ediyor.