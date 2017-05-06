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Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı

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Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı
Anadolu'nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini kutladıkları "Purulliya Bahar Bayramı", Hattuşa'da 3 bin 500 yıl sonra yeniden...

Anadolu'nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini kutladıkları "Purulliya Bahar Bayramı", Hattuşa'da 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı.

Boğazkale Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Hitit medeniyetinde bahar bayramı olarak kutlanan "Purulliya"nın canlandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk önce eski yılın defedilmesi için toprağa sembolik olarak tablet gömülen törende kral tarafından çeşitli tanrılara yeni yılın güzel geçmesi için yakarış yapıldı. Daha sonra günah keçisi ilan edilen bir savaş esirinin büyücü tarafından veba bulaştırıldıktan sonra ülkeden gönderilmesi canlandırıldı.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, dünya medeniyet tarihinin altın sayfalarının Anadolu coğrafyasında yazıldığını söyledi.

6 bin yıl öncesinden bugüne kadar her bir medeniyetin sahip olduğu değerleri miras olarak bıraktığını dile getiren Arslan, "Anadolu'nun bu güzel mirasının en önemlileri Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva bizim topraklarımızda. Hattuşa dünya kültür mirası kabul ediliyor ve tescil edildi. Hattuşa'nın dünya kültür mirası olarak kabul edilişinin 30. yılını geçen yıl kutlamaya başladık. Bundan sonrada devam edecek. Tarihin dışında burada doğanın da güzelliğini görüyoruz. Kültürel değerlerimiz var. Kültür turizmi içerisinde denilen başlığın içerisinde ne varsa hepsi burada var" dedi.

Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukolukta, amaçlarının buradaki Hititlerin bahar bayramını olan Purulliya'yı günümüz şartlarına uyarlayarak kutlamak olduğunu belirterek, "Boğazkale Hititler'e başkentlik yapmış. Gerek tarihi kültürü ve mimarisi yapısıyla günümüze kadar gelmiş. Tarihi bir kentimiz var. Bunun değerinin bilincindeyiz. Bunu tanıtmak için gereken gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı

Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı

Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı

Purulliya Bayramı 3 Bin 500 Yıl Sonra Yeniden Kutlanmaya Başladı

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