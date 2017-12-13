Putin giderken

Putin Suriye’de savaşın bittiğini, Rus askerlerine ihtiyaç kalmadığını, bu nedenle askerlerinin büyük bir bölümünün çekileceğini açıklamasının ardından gözler siyasi çözüme çevrildi. Rusya Akdeniz’e inmiştir, bölgeden tamamen çekilmiyor ve çekilmeyecek.

Putin, Türkiye’nin itirazı üzerine PKK/PYD/RPG’nin siyasi çözüm için masaya oturamayacağını, ancak Kürt grupların masada temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve NATO çıkarlarına aykırı olduğu halde İsrail’in yönlendirmesiyle ve farklı açıklamalarına rağmen ABD, PKK/PYD’ye silah vermeye ve silah gücüyle bölgede alan kazandırmaya çalışıyor. PKK/PYD temsil yetkisini kaybederse silahlarını da kaybedebilir. Türkiye, Suriye ve PKK için stratejik davranma zamanı.

Şiddet uygulayan kadına uzaklaştırma

Kendisine şiddet uygulayan karısı için 3. kez uzaklaştırma kararı aldıran 42 yaşında iki çocuklu koca, “Varsın kılıbık desinler. Yeter ki çocuklarıma ‘katilin çocukları’ demesinler” dedi. Erkeklerin çeşitli şekillerde mağduriyeti sıkça gündeme gelmese de sıkça yaşanıyor, nadiren davalık oluyor.

Adalet dağıtamayan aile mahkemelerinde halen uzmanlığa gidilmedi. Mahkemeler ne aile sorunlarının ne de şiddetin çözümünde rol alıyor, aksine sorunun parçası, şiddetin sebebi oluyor.

Nikah memurunun evlendirdiği gibi yine kağıt üzerinde boşanma kararı veren aile hakimleri kadın cinayetlerine neden oluyor. Hayali, tek taraflı iddialar üzerinden verilen kararlar tarafları tatmin etmediği için şiddetin sebebi oluyor.

Tanımadıkları, haklarında doğdu bilgiye sahip olmadıkları ailelerle ilgili kararlarda kadınları koruduklarını zanneden aile hakimleri kadına en büyük düşmanlığı yapıyor.

Aile mahkemeleri, ceza mahkemeleri gibi kusuru net bir şekilde ortaya çıkarması ve tarafların kusur derecesini belirlemesi gerekir. Mutlak surette aile evinde önceden haber verilmeksizin ziyaret edilmeli, şiddetli geçimsizlik iddialarının doğru olup olmadığı ve görevini kimin yerine getirmediği, çok yönlü araştırılarak evde görülmelidir.

FARKLI İKİ YARGITAY KARARI

YARGITAY 1. kararında; kadının konuklarına iyi konukseverlik yapmamasını, kocayı konukların önünde küçük düşürmesini kusur kabul ederek boşanma gerekçesi olarak görürken, ikinci kararda; eşin (kadın) onayı olmadan kocanın evde bekar erkek arkadaşlarının yatılı olarak kalmasına izin vermesini hem boşanma hem de tazminat nedeni olarak gördü.