Putin: "Kimyasal Silaha Sahip Ülkeler Stoklarını İmha Etmelidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kimyasal silaha sahip ülkeler stoklarını imha etmelidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kimyasal silaha sahip ülkeler stoklarını imha etmelidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lahey şehrinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından düzenlenen konferansın 22. oturumunda kimyasal silaha sahip ülkelere seslendi. Putin, "Kimyasal silaha sahip ülkeler, stoklarını imha etmelidir. Ayrıca sözleşmenin uluslararası hukuk alanının dışındaki ülkelere hala gecikmeksizin bizlere katılması için gayret gösteriyoruz. Kesin siyasi iradenin gösterilmesi sonucunda kimyasal silahlardan arınmış bir dünyaya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.