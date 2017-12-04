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Putin: "Suriye’nin Tüm Bölgeleri Teröristlerden Temizlendi"

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Putin: "Suriye’nin Tüm Bölgeleri Teröristlerden Temizlendi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin tüm bölgeleri teröristlerden temizlendi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin tüm bölgeleri teröristlerden temizlendi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks kiliselerinin delegasyonlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hristiyanların tarihi ikamet yerleri de dahil olmak üzere Suriye'nin neredeyse tamamının teröristlerden temizlendiğini söyledi. Putin, "Günümüzde Suriye'deki durum giderek değişiyor. Suriye Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri desteğiyle pratikte Hıristiyanlar için tarihi ikamet yerleri de dahil olmak üzere ülkenin neredeyse tüm bölgelerinden teröristler temizlendi" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusyanın Suriye'de teröristlerle savaş sırasında zarar görmüş İslam ve Yahudi türbelerini restoreye de yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca Putin, Rusya'nın Suriye Yahudi nüfusunun temsilcileri ve New York'tan gelen Yahudi örgütleriyle zaten temas halinde olduğunu belirterek, "Bu sorun üzerinde birlikte çalışacağız" sözünü verdi.

Rus General Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmut ortak basın toplantısı düzenleyerek, Suriye'nin Deyrizor kentinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini söylemişti.

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