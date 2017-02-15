Putin’in Sözcüsü: “Rusya Kırım’ın İadesini Ele Almıyor”

Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın azaltılması için çaba göstermeye devam edecek. ABD dahil diğer ortaklara Kırım'ın...

Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın azaltılması için çaba göstermeye devam edecek. ABD dahil diğer ortaklara Kırım'ın neden Rusya Federasyonu'na bağlı olduğunu sabırla ve sürekli olarak açıklamaya devam edecek. Yarımadanın iadesi konusu gündemde değil ve yabancı ortaklarla görüşülmeyecek" dedi.

Putin'in sözcüsü Peskov, Beyaz Saray Sözcüsünün iddialarına değinerek, "Kırım ile ilgili Rusya Devlet Başkanı, Kırımlıların Rusya'dan onları koruma talebi ve neden Rusya Federasyonu'nun parçası olmaya karar verdiğini muhataplarına çok açık bir şekilde açıkladı. Putin, Ukrayna'da gerçekleşen darbeyi ve yurt dışından nasıl bir etkinin var olduğunu sabırlı anlatır" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Berlin ile Paris'teki ortaklarla birlikte, Minsk sürecinin garantörlerden biri olan Rusya, bu çatışmanın azalması ve siyasi bir çözümün bulunması her türlü çabayı sarf etmeye devam edecek. Rus tarafı Washington da dahil diğer ortaklarımıza, herkese bu durumu açıkça anlatmaya devam edecek" dedi.

Peskov sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kırım'ın iadesine gelince bu konu ele alınamayacak. Rusya, kendi toprakları ile ilgili konularını yabancı ortaklarla tartışmaz. İletişim kuracağımıza ve duruşumuzu Amerikan ortaklarımıza sabırlı ve verimli bir şekilde iletme fırsatımızın olacağına ümit ediyoruz."