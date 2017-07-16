Pütürgeli 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Pütürgeli vatandaşlar memleketleri Pütürge'de unutulmadı.
Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, kanlı darbe girişimi sırasında şehit olan 4 Pütürgeli vatandaş için Kuran-ı Kerim okutarak kurban kestirildi.
Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, darbe girişimine tepki gösterdi.
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