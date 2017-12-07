QNB Finansbank’ın Müşteri İlişkilerine Hareket Geldi!

QNB Finansbank sosyal medya kanallarından gelen sorulara verdiği yanıtlara yeni bir soluk getirdi.

QNB Finansbank sosyal medya kanallarından gelen sorulara verdiği yanıtlara yeni bir soluk getirdi. Türkiye’de ilk kez bir marka tarafından sorulara yanıt vermek için sosyal medyada GIF’ler kullanılmaya başlandı.

Markalar sosyal medya iletişimlerinde, kullanıcılardan gelen yorum ve mesajları moderasyon ekipleri aracılığı ile önceden düzenlenmiş metinleri yazarak cevaplıyor. QNB Finansbank ise yeni dönemde kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatmak için tüm metinlerine eğlenceli GIF’ler ekliyor.

Sosyal medya üzerinden gelen sorulara ve yorumlara yanıt vermek üzere kullanılmaya başlanan GIF’ler QNB Finansbank çalışanlarının rol aldığı eğlenceli görüntülerden oluşuyor. Sosyal medyada çok sık karşılaştığımız GIF’leri, bankanın verdiği cevaplarda da görmek kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Banka ise bu yeni nesil iletişimiyle sosyal medyadaki kullanıcı deneyimini çok önemsediğini vurguluyor.