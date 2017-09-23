Quaresma 2 Dakikada Kırmızı Kart Gördü

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Quaresma 2 dakikada içinde ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Quaresma 2 dakikada içinde ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla başladı. Dev derbide Portekizli oyuncu Quaresma, iki dakika içinde ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Tecrübeli oyuncu Quaresma 41. dakikada Valbuena ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü. Yaşanan pozisyondan iki dakika sonra 43. dakikada Mehmet Ekici'ye yaptığı hareket sonunda hakem Ali Palabıyık tekrar sarı kartına başvurdu ve kırmızı kartla Quresma'yı oyun dışı bıraktı. Portekizli, 2 dakika içinde ikinci sarı kartı görerek, oyundan çıkarken, tribünlerden büyük tepki çekti.

Quaresma, soyunma odasına giderken, Fenerbahçeli taraftarlara Beşiktaş armasını gösterdi.