Rafineri İnşaatında Çalışan 346 İşçi Yemekten Sonra Rahatsızlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında çalışan 346 işçi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında çalışan 346 işçi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında çalışan işçiler, dün öğlen yemeğinde et yedi. İşçiler, yemekleri yedikten bir süre sonrada rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle revire başvuran işçiler, daha sonrada ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, 346 işçinin rahatsızlandığı öğrenildi. İşçiler, tedavilerinin ardından da evlerine gönderilerek taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler tahlil için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.