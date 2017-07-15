Rajko Rotman, Göztepe’de

Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
19 Mart 1989 tarihinde Maribor'da dünyaya gelen Rotman, 2011 yılına kadar ülkesinin ekiplerinden Aluminij'de forma giydi. 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Sloven oyuncunun kariyerinde 53 Süper Lig karşılaşması tecrübesi bulunuyor.
Rotman, Pazartesi günü Avusturya kampına katılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.