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Rajko Rotman, Göztepe’de

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Rajko Rotman, Göztepe’de
Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Mart 1989 tarihinde Maribor'da dünyaya gelen Rotman, 2011 yılına kadar ülkesinin ekiplerinden Aluminij'de forma giydi. 2014/2015 sezonunda Başakşehir'e transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Sloven oyuncunun kariyerinde 53 Süper Lig karşılaşması tecrübesi bulunuyor.

Rotman, Pazartesi günü Avusturya kampına katılacak.

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