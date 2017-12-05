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Rakamlar iyi bir sinyal değil

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Rakamlar iyi bir sinyal değil
MHP Grup Baskanvekili Usta, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin, bu rakamların yakın vadade iyi bir sinyal olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta açıklanan enflasyon rakamları üzerine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye uyarılarda bulundu.

Usta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “1999 yılında başlatılan dezenflasyon programı çerçevesinde enflasyonun hızla düştüğü 2002'den beri, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinde yüzde 17,3 ile en yüksek artış gerçekleşti.  Ara malında artış yüzde 23,4 oldu ki bu, yakın vadede hiç de iyi bir sinyal değil” ifadelerini kullandı.

GELDE ENDİŞE ETME
Tüketici Fiyatları Endeksinde de benzer bir durumun söz konusu olduğunu vurgulayan Usta, “Enflasyonda 2003'den beri yüzde 13 ile en yüksek artış gerçekleşti. Ulaştırmada yüzde 18,6 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 15,8 artış söz konusu. Gelin de, endişe etmeyin Sayın Bakan” diye konuştu. Canberk CONKOR

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