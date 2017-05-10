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Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

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Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent halkının sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için...

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent halkının sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için rutin denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede bulunan yaklaşık 55 ekmek fırını, 175 pasta, börek, tatlı imalat ve satış yerlerinin belirli bir periyot dahilinde kontrol edildiğini söyleyen yetkililer, özellikle Ramazan ayında tüketimi artan gıda maddelerinin halk sağlığını tehdit etmemesi için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdiler.

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, genel hijyen kuralları, ekmek gramajı ve ürünlerin etiketleri kontrol ediliyor.

Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada; vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda Mavi Masa hattı 444 44 26 veya 320 14 14 nolu telefona bilgi verilmesini istediler.

Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Ramazan Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

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