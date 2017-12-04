Rambo Bıçakları Ve Ninja Yıldızlarıyla Yol Keserek Yağma Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol keserek silahlı yağma yapan 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol keserek silahlı yağma yapan 3 kişi tutuklandı.

Yol keserek silahlı yağma ve suç işlemek maksadıyla örgüt kurdukları iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 4 adet siyah kar maskesi, 1 adet Rambo bıçağı, 58 adet muhtelif fişek, 3 adet muşta, 2 adet kelebek bıçak, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet Ninja yıldızı ve 1 adet satır ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., B.E. ve Y.Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.