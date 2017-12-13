Rasim Betir Caddesinde Asfalt Sonrası Çizgiler Çekiliyor

Düzce Belediyesi bulvar ve caddelerde devam eden yeniden düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını Rasim Betir Paşa Bulvarında sürdürüyor.

Düzce Belediyesi bulvar ve caddelerde devam eden yeniden düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını Rasim Betir Paşa Bulvarında sürdürüyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezinde başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında cadde ve bulvarlar üzerinde son rötuşları yapıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Rasim paşa Bulvarında başlatılan çalışmalar kapsamında cadde üzerinde trafiğin güvenli akışını sağlamak üzere yol rehber çizgileri çizilmeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da ilgili birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alırken yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Çizgi çizim işleri devam ediyor, biz de sahada izliyoruz çalışmaları ve sahaları dolaşacağız belediyemizin yapmış olduğu; Fen İşleri, Park ve Bahçeler birimimizin yürüttüğü işleri birlikte inceleyeceğiz. Buradan barınağa gidip orada incelemelerde bulunacağız. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları en ince detayına kadar inceliyoruz."