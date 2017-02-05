Raylı Çarşamba’ya kadar uzayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, raylı sistemin Çarşamba’ya kadar uzayacağını belirterek Çarşamba’ya Yeşilırmak ve Bafra’ya da Kızılırmak Üniversitelerini kazandırmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba’da Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneğinin geleneksel kaynaşma toplantısına katıldı. Göl Restoranda yapılan toplantıya ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, raylı sistemi üniversiteye çıkardıktan sonra 2 sene içerisinde Çarşambaya kadar uzatacaklarını açıkladı. Yılmaz, “Trenler, üniversiteye çıktıktan sonra muhtemelen 2 sene sonra havaalanı-Tekkeköy arasındaki raylı sistem bağlantısı devam edecek. Onu takip eden zaman içerisinde de hafif raylı sistem Çarşamba’ya kadar uzatılmasıyla ilgili sürecin çalışmalarını yapıyoruz. Aynı şekilde hattın Taflan istikametine de uzatılması projelerinin hazırlıklarını yapıyoruz. Havaalanı-Çarşamba arasındaki proje hazırlıklarının da talimatlarını verdik. O hazırlıklar da yakında başlıyor” dedi.

YILMAZ HAYALİNİ AÇIKLADI

Yılmaz, ilçedeki fakülteleri kapatmayacaklarını belirterek, Çarşamba’ya Yeşilırmak ve Bafra’ya da Kızılırmak Üniversitelerini kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu bir konuşma yaptı. Toplantı protokol konuşmalarının ardından sona erdi.