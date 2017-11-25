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Realty World Elfi Gayrimenkul 3 Yaşında

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Realty World Elfi Gayrimenkul 3 Yaşında
Gayrimenkul sektöründe uzman kişileri bünyesine katarak kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Realty World Elfi Gayrimenkul, 3. yaşını kutladı.

Realty World Elfi Gayrimenkul, 3. yaşını kutladı.

Gayrimenkul sektöründe uzman kişileri bünyesine katarak kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Realty World Elfi Gayrimenkul, 3. yaşını kutladı. Realty World Elfi Gayrimenkul, analiz metodlarıyla müşteri ihtiyaçlarını uzman danışmanları tarafından "en doğru" şekilde belirlemeye devam ediyor. En yüksek ekonomik faydayı sağlayacak fiyatlaen kısa zamanda değerlendirme sağlayan Realty World Elfi Gayrimenkul, kiralama ya da satmak isteyen danışanları için alıcı müşteri portföyünün hazır olmasıyla bu alanda da rakiplerinin önüne geçiyor. Realty World Elfi Gayrimenkul'un 3. yılında parlayan yıldızları plaket verilerek onurlandırıldı.

Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, "Elfi benim için gerçekten hayat felsefesi oldu. Bütün herşeyimi buraya verdim. Nerden nereye geldi. Git gide büyüyoruz. Allah kısmet ederse bir dahaki sene belki Çanakkale ofisimiz hizmette olacak. Buradaki 25 yaşındaki gençlerin 10 yıl sonra en iyiler olması için zamanımı harcamak istiyorum. Bu kararı 2-3 gün önce aldım. Onlarla da konuştum" dedi.

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