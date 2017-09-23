Recep Akdağ’dan Ikby’nin Referandum Kararına İlişkin Açıklama

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, IKBY'nin referandum kararına ilişkin, "Yol yakınken Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetiminin bundan bir an önce vazgeçmelerini...

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, IKBY'nin referandum kararına ilişkin, "Yol yakınken Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetiminin bundan bir an önce vazgeçmelerini de kendilerine salık veriyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Günleri" etkinliğine katıldı. Akdağ, programda gazetecilerin sorularını cevapladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararını değerlendiren Akdağ, referandum kararının yanlış olduğunu ve yapılması düşünülen referandumu asla kabul etmediklerini söyledi. Türkiye'nin rızasının olmadığını anlatan Akdağ, "Yol yakınken Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetimi'nin bundan bir an önce vazgeçmelerini de kendilerine salık veriyoruz. Hem Milli Güvenlik Kurulumuzda meseleyi enine boyuna görüştük hem de Bakanlar Kurulumuzda görüştük. Türkiye ekonomik, siyasi yaptırımlar açısından, illa gerekirse askeri yaptırımlar açısından hazır olduğunu başta Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetim olmak üzere herkese ilan etmiş oldu. Başından beri bizim Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetime verdiğimiz destek belli. Dolayısıyla bu kadar destek aldığı bir Türkiye'ye ve bölgeye zarar verebilecek, özellikle o bölgede yaşayan insanlara zarar verebilecek bir girişime, Türkiye'nin razı olması elbette mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

Recep Akdağ, bugün TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını ve diğer partilerin de desteğiyle gereken kararların çıkacağına inandığını ifade etti.