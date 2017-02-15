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Recep İvedik 5 Gösterime Girmeden Rekoru Geldi

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Recep İvedik 5 Gösterime Girmeden Rekoru Geldi
Recep İvedik serisinin 5. filmi 16 Şubat 2017 Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

Recep İvedik serisinin 5. filmi 16 Şubat 2017 Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak. 8 Şubat'ta ön satışa çıkan biletlerden 500 bini aşkın satış gerçekleşti.

Serinin 4. filmi ile 2014 yılında gösterime girdiği ilk 6 haftada 7 milyon gişe yaparak rekor kıran Recep İvedik serisinin 5. filmi henüz ön satışta 500 bin rakamını aştı. Kendi rekorunu egale etmesi beklenen Recep İvedik 5 filmi biletlerinin yüzde 80'ini aşkın kısmı ise internet üzerinden satıldı.

İlk filmi 2008 yılında yayımlanan Recep İvedik serisinin son filmi 2014 yılında gösterime girmişti. Gişede 6 haftada 7 milyon izleyiciye ulaşan Recep İvedik 4'ü geçmesi beklenen serinin 5. filmi ise yarın vizyona giriyor.

İlk 4 filminde türlü maceralara atılan, özlü sözleri ve dillere pelesenk olan replikleri ile hafızalara kazınan Recep İvedik bu kez serinin 5. filmi ile uluslar arası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yanındaki ekiple birlikte yarım kalan işini tamamlamak üzere yollara düşen Recep İvedik, çeşitli spor dallarında profesyonel olarak görev alan sporcuları müsabakalara taşıma işini bir adım daha ileriye götürüyor. Türlü sakarlıkları ile kaş yapmak isterken göz çıkartan Recep, bu kez Türkiye'yi atletizmden güreşe kadar pek çok alanda temsi etmek durumunda kalıyor.

16 Şubat'ta vizyona girecek Recep İvedik 5'in biletleri 8 Şubat'tan itibaren ön satışta şimdiden yüz binlerce biletin satıldığı filmin biletlerinin yüzde 80'ine yakın kısmı internet üzerinden satıldı.

"Biletlerin çoğu internet ortamında satılacak"

Türkiye'de spor müsabakalarında olduğu gibi sinema ve konserlerde de biletlerin ekseriyetle internet ortamından satıldığına dikkati çeken biletinial.com firmasının yetkilileri, Recep İvedik 5'in vizyona girmesi ile bu alanda bir hayli hareketlilik yaşanacağını kaydetti.

"Biletin ister telefonuna gelsin ister yazıcından al"

Biletinial.com olarak bazı yenilikleri de hayata geçirdiklerini kaydeden yetkililer: "İki yeniliği hayata geçirdik, bir üçüncü yenilik için Türkiye'deki GSM firmaları ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu yeniliği devreye aldığımız takdirde etkinliklere giriş biletleriniz e-posta ve sms ile QR kodu şeklinde cep telefonunuza gelecek size de etkinliğin keyfini çıkarmak kalacak. Bunun dışında şu an uyguladığımız yenilikte ise tüketicinin isterse kendi biletini kendisinin yazdırma seçeneğidir. Bu seçenek ile biletinial.com'dan İnterbilet teknolojisi ile aldığınız biletinizi basit bir yazıcı yardımı ile ev veya ofis ortamında dahi bastırarak zahmetsizce ve gişe işkencesi yaşamadan etkinliğe gidip keyfiniz çıkartabileceksiniz" diye konuştular

"Biletiniz telefonunuzda"

Günümüzde hemen herkesin kullandığı akıllı telefonların gündelik hayata sağladığı katkıyı bilet satışlarına da yansıttıklarını kaydeden firma yetkilileri: "Akıllı telefonlar için geliştirdiğimiz özel uygulama sayesinde yolda hareket halindeyken bile hiçbir etkinliği kaçırmayacak ve bilet almanın kolaylığını yaşayacaksınız" şeklinde konuştular.

Recep İvedik 5 Seansları için : https://www.biletinial.com/recep-ivedik-5-seanslari adresinden tüm seanslara bakılarak online işlem yapılabilecek.

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