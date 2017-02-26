Recep İvedik başkan seçilebilir mi?

Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 5’ filmini Box Office göre, gösterime girdiği ilk gün 1 milyon 890 bin 410 kişi izlerken, toplam 23 milyon 69 bin 499 lira gişe hasılatı elde edildi. ’İvedik 4’ toplamda yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenmişti. 2008’den bugüne 9 yılda 5 ‘İvedik’ filmini izleyenlerin sayısı 25 milyonu, bu filmlere verilen para 250 milyonu geçti. Seçmen sayısının yarısına tekabül eden bu rakama ulaşan İvedik, cumhurbaşkanı seçilebilir mi? Kendisini aday olarak önerecek 100 bin seçmen bulamaz mı? Bulur. Peki, para vererek filmini izleyenler, bedava olan oyunu verir mi?

Okuyucu kitaptaki, seyirci filmdeki, dinleyici anlatan veya anlatılanı kendine yakın bulursa anlatılanı dinler, kitabı okur, filmi izler. Oyuncu oyundaki karakterle bütünleşebilirse başarılı olur, ancak bu bütünleşme doğrudan kendini yaşamak değil rol yeteneğiyle yaşadığı karakterin içine girerek veya onu kendi içine alarak bir başkasını yaşamakken izleyici de böyle değil.

İzleyici bilet parasını bulmaktan başka bir beceri gerektirmeden istediği kişiyle özdeşleşebiliyor. Kendine uzak hayatları değil; bire bir yakınında yaşananları veya kendi hayatının bir parçasını izlerken sadece seyretmiyor, filmi yaşıyor. Bunlar için film sinemada bitmiyor, filmi sokağa, okula, eve taşıyorlar.

İzleyici filmi tanıtmakla görevlendirilmiş bir aktivist gibi filmin tanıtımına bilmeden katkı sağlıyor, izlenmesi için ihtiyaç yaratıyor, film onların hayatlarındaki boşluğu dolduruyor. Hiç gereği yokken, izlenmemsi durumunda eksiklik hissedilmesi neden oluyor. İzleyerek anlamsız bir farkındalık yaratıldığı zannediliyor.

Akan suda aynı yerde, aynı suyla iki defa yıkanılamayacağı gibi; bugün iş yapan seri, 15-25-35 yıl öce aynı gişeyi yapamazdı. O zaman bu espriler anlamsızdı. Buna ‘kesinlikle yapmazdı’ diyebiliriz, ancak bundan sonra nereye kadar devam eder, bu bilinmez. İzleyicinin zaafları iyi tespit edilmiş; aynı şekilde seçmenin zaafı tespit edilirse neden başkan olmasın.

‘Hayır’ın anlamını anlamadım’

CHP'nin referandum için Şili’den getirttiği reklamcı Ferrada: Bir haftadır Türkiye’deyim, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz, burada önemli olanın ‘Hayır’ oyu vermek değil; bunun sonunda neyin inşa edileceğini söylemektir.

Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiriyor. ‘Aynı olmamak için 'hayır' oyu vermemek lazım. 'Hayır' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur."

İktidar ‘değişsin’, CHP ‘değişmesin’ diyor

Kararsızlar gözüyle bakıldığında manzara tam da Ferrada’nın anlattığı gibi değil mi? Türkiye’yi 15 yıldır yönetenler, yönetimlerini eleştirerek ‘evet’ oyuyla ’değişim’ istiyor. Kötü yönetildiğimizi söyleyenler, ‘hayır değişmesin’ diyor. Tuhaf, ama gerçek değil mi? Referandumla ne kazanılıp ne kaybedileceğinin anlatılması gerekmiyor mu? Referandumun getirisi ve götürüsü anlatılmazsa, kimin ‘evet’ kimin ‘hayır’ dediği önem kazanarak belirleyici olmaz mı? Olur.