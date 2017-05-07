Recep Kara Kırkpınar’ın Rövanşını Vermedi

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği "7. Geleneksel Yağlı Güreşleri"nde Kırkpınar finalindeki rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i bir kez daha mağlup eden Ordu...

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği "7. Geleneksel Yağlı Güreşleri"nde Kırkpınar finalindeki rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i bir kez daha mağlup eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve aynı zamanda sporcusu Recep Kara başpehlivan oldu. Aynı güreşlerde, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Serhat Balcı ve Abdullah Güngör ise 3. oldu.

Sultangazi Belediyesi'nin "7. Geleneksel Yağlı Güreşleri" etkinliği Çamlık Parkı'nda gerçekleştirildi. Güreşlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Recep Kara Başpehlivan olurken, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcuları Serhat Balcı ve Abdullah Güngör ise üçüncü oldu.

Programda, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 13 boyda 300 sporcu, rakiplerini yenebilmek için mücadele verdi. Çocuklar yaş ve boylarına göre rakipleriyle güreşirken, yetişkinlere kıstas uygulanmadı.

Kırkpınar'ın ünlü güreşçileri er meydanında buluştu

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği etkinlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan Recep Kara ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcuları Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel'in yanı sıra, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç gibi Kırkpınar'ın tanınmış isimleri de kispet giydi.

Kara rövanşı vermedi

Kırkpınar finalindeki rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i bir kez daha yenerek başpehlivan olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve sporcusu Recep Kara, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Başpehlivan Kara yaptığı açıklamada, "Ata sporumuzun yaşatılması için bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 2016'nın Kırkpınar Başpehlivanı, Başpehlivan ikincisi, Abdullah Güngör, Serhat Balcı gibi tüm starlar buradaydı. Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak güreştim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'ın talimatlarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'na getirildim. İnşallah bundan sonra olimpik sporlar başta güreş olmak üzere, judo, tekvando ve bir çok spor dalında Ordu Büyükşehir Belediyesi adına sahalarda olacağız. Bu şampiyonluğu tüm Ordu halkımıza armağan ediyorum" dedi.