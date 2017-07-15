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Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi

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Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi
656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, ilk turda rakibi tecrübeli başpehlivanlardan Sermest Bulut'u yaklaşık 15 dakikada...

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, ilk turda rakibi tecrübeli başpehlivanlardan Sermest Bulut'u yaklaşık 15 dakikada yendi.

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ikinci tur müsabakalarında geçen yılın başpehlivanı Recep Kara, rakibi Sermest Bulut'u boyunduruk oyunuyla yenerek 3'ncü tura yükseldi.

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ikinci tur müsabakalarında 28 başpehlivan Sarayiçi Er Meydanında mücadele ediyor.

Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi

Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi

Recep Kara, Rakibini Kısa Sürede Yere Serdi

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