Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Yemekten Zehirlenen Öğrencilerin Sayısı 190’a Ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinden bu akşam yemek yiyen öğrencilerden zehirlenenlerin sayısı 190'a yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinden bu akşam yemek yiyen öğrencilerden zehirlenenlerin sayısı 190'a yükseldi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman hastanelerde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Fener mahallesindeki RTEÜ Kampüs yemekhanesinde bugün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte'den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmaya başladı. Saatler geçtikte yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin sayısı 190'a ulaşırken, Rize İl Sağlık Müdürlüğü "Acil" koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelere görev başına çağırdı. Olayı duyar duymaz Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da her iki hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

"Ailelerimiz rahat olsunlar"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erdoğan Bektaş, "Öğle ve akşam saatlerinde yenilen yemekten dolayı öğrencilerimiz zehirlenmiştir. Hastanede gerekli müdahaleler kendilerine yapılmıştır. Tam olarak neden zehirlendiklerini en kısa zamanda çözeceğiz. Tahliller için yemeklerden gerekli numuneler alınmıştır. Ailelerimiz rahat olsunlar. 190 öğrenci arasında durumu ağır olan bir vakamız yoktur. Bu zehirlenmenin nereden kaynaklandığını bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Üniversite olarak inceleme başlattık"

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise yaptığı açıklamada "190 öğrencimiz tedavi altına alındı. Ailelerimiz kesinlikle rahat olsun. Biz hastanede incelemelerimizi yaptık. Hiçbir öğrencimizin durumu ağır değildir. Gerekil müdahaleler kendilerine yapıldı. Üniversite olarak konuyla ilgili inceleme başlattık" ifadelerini kullandı.

"Yemekte sanki bir koku vardı"

Zehirlenen üniversite öğrencilerinden Hacı Yusuf ve Batuhan Aras ise "Öğleyin de aynı yemeği "sulu köfte" yedik. Yemekte sanki hafif bir koku vardı. Mide bulantısı oldu. Serum taktılar bazılarımız ayakta bazılarım ise yatakta tedavi edildi" açıklamasında bulundular.