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Referandum için gruplar oluşturduk

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Referandum için gruplar oluşturduk
CHP İl Başkanı Akcagöz, referandum için en ücra köylere bile gidebilmek için gruplar oluşturduklarını belirterek, "Bu parti seçimi değil, halk geleceğini oyluyor" dedi

CHP Samsun İl Başkanı Av. Tuan Akcagöz, referandumda vatandaşın bile anlamakta zorlandığı maddeler olduğunu belirterek, "Türk milletinin çoğunluğu böyle bir belirsizliğe 'evet' demez. Referandum ülke geleceği için mi, yoksa birilerinin imtiyazı için mi. Halk bunu soruyor bu" dedi.

Referandum çalışmaları için sahaya çıktıklarını belirten İl Başkanı Akcagöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri HedefHalk Gazetesi'ni ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni A. Yener Cabbar'a saha çalışmaları konusunda bilgi veren Akcagöz, "Önümüzdeki süreci çok iyi değerlendireceğiz. 20 ayrı grup oluşturduk. Her ilçenin girilmedik köyü kalmayacak. Tüm ilçelerin mahallelerinde vatandaşı bilgilendireceğiz. Ayrıca bu ülkenin yükünü çeken köylülerimize anlatacağız. Bu bir partinin siyasi referandumu değil. Bu oylama ülkenin geleceğini oylama" diye konuştu. 

KİMLERE İMTİYAZ SAĞLAYACAKLAR
Akcagöz şöyle devam etti: "Vatandaşın kafasında soru çok. Sadece CHP'liler değil, AK Partililerden de hayır diyecekler çıkacak. Ayrıca MHP'liler bir türlü bu birlikteliğe anlam veremedi. Hayır diyecek MHP'nin çoğunluğu; bunu görebiliyoruz. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması neden açıklayamıyorlar. Nüfusla alakası yok. Yine imtiyaz peşindeler. Tek adamlığa doğru gitmek istiyorlar. Millet buna sandıkta onay vermez".

CHP İl Başkanı Akcagöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, sahada şu an için hayırın daha ağırlıklı olduğunu gördüklerini söyledi.

Zekai ANIL

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