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Referandum İçin Listeler Asıldı

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Referandum İçin Listeler Asıldı
Referandumda oy kullanacak vatandaşın isim listeleri muhtarlıklara asıldı.

Referandumda oy kullanacak vatandaşın isim listeleri muhtarlıklara asıldı.

16 Nisanda anayasa referandumu için seçim süreci başladı. Bursa'da muhtarlıklara oy kullanacak vatandaşların isimleri asıldı. Sokak isimleri ile ayrılan listeler 26 Şubat tarihine kadar kontrol edilebilecek. Listelerde ismi bulunmayan vatandaşlar elektrik, su faturaları ya da kira kontratı ile nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, referandumda oy kullanabilecek. Yıldırım'ın Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular, "Bu sabah itibari ile seçmen listelerimiz askıya asıldı. Bütün vatandaşlarımızı seçmen listesine bakmaya davet ediyoruz. Listede adı olmayanlar 26 Şubata kadar gidip adres kaydı yaptırarak oy kullanabilecek. Ancak 26 Şubata kadar kayıt yaptırmayanlar oy kullanma haklarını kaybedecek. Bu süreç çok önemli. Herkesin vatandaşlık görevini tam olarak yapabilmesi için önce askıdaki listelerde mutlaka isimlerinin olup olmadığını kontrol etmesi lazım" dedi.

Nüfus müdürlüklerinin cumartesi, pazar günleri açık olduğunu hatırlatan Sema Pamukçular, "Nüfus müdürlükleri sabah 09.00 akşam 17.00 olmak üzere hafta sonu da açık. Hafta içi de 19.00'a kadar mesai saatleri uzatıldı" diye konuştu.

Selimzade Mahalle Muhtarı İsmail Gülay ise, "Bu sabah saat 08.00 itibari ile referandum listelerini askıya çıkardık. Vatandaşlar gelip listeleri incelesin. Hiç kayıtlı olmayanlar da yerleşim adreslerini kaydettirerek seçmen vasfını alacaklar" ifadelerini kullandı.

Referandum İçin Listeler Asıldı

Referandum İçin Listeler Asıldı

Referandum İçin Listeler Asıldı

Referandum İçin Listeler Asıldı

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